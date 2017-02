Timbrava e andava a mungere sue mucche

MONZA, 10 FEB - Andava quotidianamente a controllare le sue mucche da latte, nel suo allevamento a tre chilometri dal Municipio, durante l'orario di lavoro. E' di questo che è accusato un 55enne dipendente degli uffici del Comune di Paderno Dugnano (Milano), ai domiciliari da stamani a seguito di un'indagine della Polizia Locale che ha portato all'esecuzione di tre ordinanze di custodia emesse dal Gip del Tribunale di Monza per truffa ai danni di ente locale, falso in attestazione sulla presenza in servizio e peculato. Insieme al 55enne sono stati indagati, e a seguito dell'ordinanza sottoposti a obbligo di firma, altri due dipendenti comunali, precisamente operai addetti a un magazzino del Municipio.