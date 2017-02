Interrogatorio Marra a inizio settimana

ROMA, 10 FEB - Si terrà nei primi giorni della prossima settimana l'interrogatorio di Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio indagato, in concorso con il sindaco Raggi, per la nomina di suo fratello Renato al dipartimento Turismo del Comune di Roma. Nei suoi confronti l'accusa è di abuso d'ufficio. L'atto istruttorio avverrà nel carcere di Regina Coeli, dove Marra è detenuto dal 16 dicembre scorso perché accusato di corruzione in un'altra inchiesta che ha portato all'arresto anche del costruttore Scarpellini.