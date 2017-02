Latitante russo in fuga su Porsche Macan

TRIESTE, 10 FEB - Ricercato con un mandato di cattura internazionale per tentativo di omicidio, compravendita e detenzione di armi, un latitante russo - A.B., di 41 anni - è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di frontiera di Tarvisio (Udine) la scorsa notte mentre tentava di entrare in Italia dal confine italo-austriaco di Ugovizza a bordo di una potente Porsche Macan. L'auto è stata bloccata all'altezza della barriera autostradale di Ugovizza dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio. A bordo, oltre al latitante, c'era un altro cittadino russo, che è stato denunciato in stato di libertà. Nessuno dei due aveva documenti validi per l'ingresso e il soggiorno in Italia.