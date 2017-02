'Cicca day a Napoli', bar offre caffè

NAPOLI, 10 FEB - Caffé gratis oggi a Napoli per chi porta alla cassa del bar Gambrinus cinque mozziconi raccolti a terra. Così, per iniziativa dei Verdi, si è celebrato ironicamente il ''Cicca day'' e per evidenziare, ad un anno dalla sua entrata in vigore ''il flop della legge che, anche introducendo multe per chi getta per strada i mozziconi, non ha frenato l'incivile abitudine di liberarsi per strada delle cicche senza usare gli appositi cestini". Nei locali dello storico bar di piazza Plebiscito, oltre al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, altri promotori dell'iniziativa, politici e persone comuni sensibili ai temi ambientali. ''La Campania, come certifica anche il rapporto dell'Ispra - ha detto Borrelli - e' arrivata progressivamente a sfiorare il 50% di raccolta differenziata ma bisogna continuare a sensibilizzare cittadini e turisti per tenere pulite le nostre strade a partire dalle odiose cicche di sigarette che vengono gettate per strada''.