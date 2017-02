Caterina Balivo assolta a Rimini

RIMINI, 10 FEB - Assolta, perché il fatto non sussiste, Caterina Balivo che era a processo a Rimini per diffamazione aggravata dopo che nel marzo del 2009, durante una puntata di Porta a Porta aveva espresso opinioni ritenute lesive dall'associazione delle estetiste italiane. Secondo l'associazione Confestetica che ha sede a Rimini, la conduttrice aveva affermato che le estetiste fanno uso di siringhe per praticare trattamenti chirurgici, come le iniezioni di collagene e botulino senza poterlo fare. L'associazione, parte lesa nel procedimento e difesa dall'avvocato Gian Paolo Colosimo, dopo quelle dichiarazioni si era vista subissare di telefonate allarmate per il panico concreto da parte degli operatori estetici. Questa mattina la Balivo è stato assolta con formula piena dal giudice monocratico del Tribunale di Rimini. Assoluzione che era stata chiesta anche dal pubblico ministero. Di parere opposto ovviamente la parte civile, l'associazione delle estetiste italiane.