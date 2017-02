UniBo: +4,3% le immatricolazioni

BOLOGNA, 10 FEB - Sempre più internazionale e con sempre più immatricolazioni. L'Università di Bologna ha presentato la nuova offerta formativa internazionale per l'anno accademico 2017/18, comunicando anche l'aumento dei nuovi iscritti, aumentati del 4,3% rispetto allo scorso anno (24.134 del 2017 contro i 23.141 del 2016). Per quanto riguarda i corsi internazionali, il totale è 70, di cui 27 erogati interamente in inglese e 19 con almeno un curriculum in inglese. In elenco ci sono quattro novità: il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, il corso di laurea magistrale in Digital Humanities and Digital Knowledge del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, il corso di laurea triennale in Genomics della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie e il corso di laurea magistrale in Wellness Planning and Sport Activities for Health Cultures and Tourism del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (Campus di Rimini).