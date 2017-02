Confermata a Genova riunione ultradestra

GENOVA, 10 FEB - La riunione dei movimenti nazionalisti europei domani a Genova è confermata, nonostante le polemiche dei giorni scorsi. Ad annunciarlo è la stessa Alliance for peace and freedom. L'iniziativa, denominata 'Per l'Europa, per le patri', si terrà nella sede genovese di Forza Nuova, in via Orlando, nel quartiere di Sturla. "Nelle settimane a seguire il nostro annuncio si sono susseguite polemiche ed attacchi più o meno diretti volti ad impedire la possibilità per il partito di tenere a Genova il Congresso. APF ha deciso con fermezza di non dare adito a discussioni e fino ad oggi ha preferito il silenzio, ritenendo inutile ogni parola di fronte ad un'opposizione fondata solo su preconcetti e pregiudizi. Oggi però usciamo da questo silenzio annunciando che la Conferenza è confermata per il giorno 11 febbraio alle 15.30". E' annunciata la presenza dell'europarlamentare Udo Voigt del nazionalismo tedesco, il francese Yvan Benedetti, Roberto Fiore e Sarmiza Andronic, rappresentate del Partidul Romania Unita.