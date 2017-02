Donna carbonizzata, forse un incidente

BARI, 10 FEB - Potrebbe esserci un'imprudenza all' origine dell'incendio scoppiato ieri in un'auto nelle campagne di Sammichele di Bari che ha causato la morte della 82enne Angela Mallardi. Il pm che coordina le indagini, Luciana Silvestris, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati il marito della donna. Un atto dovuto per accertare le cause del rogo. Nei prossimi giorni sarà compiuta l'autopsia sulla donna, morta carbonizzata. Secondo la dinamica ipotizzata dagli inquirenti, la coppia si stava recando in campagna, quando l'auto a bordo della quale viaggiavano, una Fiat Punto, ha preso fuoco. L'uomo è rimasto ferito mentre per la donna non c'è stato nulla da fare. A causare l'incendio potrebbero essere stati involucri contenenti cenere e carbone, prodotte dalla combustione di un camino, lasciati insieme ad alcuni cartoni sul sedile posteriore del mezzo con i finestrini chiusi. È ipotizzabile, ritengono gli investigatori, che i carboni fossero sopiti, ma non spenti.