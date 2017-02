Poltrona prende fuoco, muore pensionato

TRIESTE, 10 FEB - Intossicato dal fumo della poltrona andata a fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta: è morto così, a Budoia (Pordenone), nella sua abitazione, Renato Angelin, pensionato di 74 anni, originario di Venezia. Il decesso è stato scoperto oggi ma - secondo la ricostruzione dei Carabinieri, del personale del 118 e del medico di base, intervenuti sul posto - risale a ieri sera. L'uomo è stato trovato esanime a terra, in cucina, dalla nipote. Secondo i Carabinieri, l'anziano, che aveva problemi di deambulazione, non sarebbe riuscito a trovare scampo dal fumo acre e denso sprigionatosi dalla combustione di una poltrona trovata completamente bruciata dalle fiamme causate con ogni probabilità da un mozzicone di sigaretta gettato all'interno di una borsa di nailon abitualmente utilizzata dall'uomo come posacenere.