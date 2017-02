Uccise nel 1985: compagna, ha giurato no

MODENA, 11 FEB - "Piotr uno stupratore omicida? Ha giurato di no, questo mi basta". La convivente, e connazionale, del polacco 52enne Piotr Turkiewicz, arrestato dieci giorni fa a Zocca, nell'Appennino modenese, perché ricercato dall'Interpol con l'accusa di aver stuprato e ucciso una giovane in Polonia nel 1985 difende l'uomo: "Sono solo balle che risalgono all'epoca dell'ex regime comunista". Magda, 40enne, in un'intervista al Resto del Carlino chiede la liberazione di Turkiewicz, che rischia di essere estradato in Polonia. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Pavullo dopo indagini partite dal passaporto fasullo. Turkiewicz è stato in carcere dal 1985 al 1991 per l'omicidio, prima di fuggire dalla Polonia durante un permesso premio. "Non conoscevo neppure il suo vero cognome, Turkiewicz. Per me è Skalski - spiega la donna - ma gli credo. Non abbiamo ancora visto il fascicolo delle accuse del 1985. Lui era di Solidarnosc. Chiedo che non venga estradato. Le confessioni venivano strappate dal regime con torture".