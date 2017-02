Morto operaio ferito a Ferrero di Alba

TORINO, 11 FEB - E' morto all'ospedale Cto di Torino, dove era ricoverato dallo scorso 31 gennaio, uno dei due operai feriti in un incidente sul lavoro nello stabilimento Ferrero di Alba. Dipendente di una ditta esterna, 49 anni, l'uomo aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sull'80% del corpo a causa di una esplosione all'interno della cabina elettrica in cui stava operando. Migliorano invece le condizione del collega di 43 anni: ricoverato in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati, ora è sveglio e cosciente.