Bologna: Cgil, grave far intervenire Ps

BOLOGNA, 11 FEB - "Le cariche degli agenti in tenuta antisommossa nei corridoi e tra i banchi delle Università sono immagini che non vorremmo mai più vedere. La scelta di fare intervenire la polizia ci appare grave e del tutto inadeguata a risolvere il problema". Lo sostiene un comunicato firmato da Flc (lavoratori conoscenza) Cgil Bologna e Camera del Lavoro Bologna. "Un problema - dice il comunicato - quello del conflitto venutosi a determinare a seguito dell'installazione dei 'tornelli' alla Biblioteca di Discipline Umanistiche di Via Zamboni 36, che pure esiste, e va affrontato, ma sicuramente non con queste modalità. Tanto che sono stati proprio i lavoratori e gli addetti della Biblioteca a segnalare per primi alla dirigenza dell'Università il rischio che potesse determinarsi una situazione al limite della sostenibilità, dopo essere stati oggetto di alcuni ripetuti, gravi e inaccettabili episodi di violenza verbale e minacce nei loro confronti".