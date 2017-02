Liceale picchiata su un treno a Milano

MILANO, 11 FEB - Una liceale di 16 anni è stata picchiata e molestata sessualmente da due nordafricani su un treno diretto da Milano a Vigevano. Lo ha denunciato lei stessa, precisando che l'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì. Si è decisa a denunciarlo perché, a seguito di un malore, è stata visitata in una clinica milanese dove le hanno riscontrato un trauma cranico, contusioni multiple e la frattura di una costola. Ha raccontato di essere salita giovedì sera sul treno a Porta Genova, a Milano, diretta a Vigevano. Era insieme ad un'amica, scesa ad Abbiategrasso. Rimasta sola è stata avvicinata nella carrozza vuota da due nordafricani sui 25 anni che hanno cominciato a palpeggiarla, poi sono passati alla violenza, colpendola con calci e pugni. Nessuno è accorso alle sue grida d'aiuto. I due nordafricani sono poi fuggiti. Tornata a casa la liceale non ha raccontato subito l'accaduto. Ma il giorno dopo a scuola ha avuto capogiri e nausea. A quel punto si è confidata. In ospedale le sono state accertate le lesioni.