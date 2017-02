Legali Sollecito ricorreranno Cassazione

PERUGIA, 11 FEB - Ha già annunciato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Firenze di rigettare l'istanza di Raffaele Sollecito per essere risarcito per ingiusta detenzione l'avvocato Giulia Bongiorno che difende il giovane insieme a Luca Maori. Il legale sta ancora esaminando le 12 pagine del provvedimento. "Abbiamo già rilevato - ha detto l'avvocato Bongiorno all'ANSA - una moltitudine di errori nella ricostruzione dei fatti oltreché a livello documentale. Faremo ricorso in Cassazione". Di "storia infinita e assurda" ha parlato l'avvocato Maori. "Una vicenda nella quale - ha aggiunto - l'unico dichiarato colpevole, Rudy Guede, tra poco uscirà dal carcere dopo avere scontato una condanna ridottissima", sedici anni dopo essere stato processato con il rito abbreviato.