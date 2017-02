Cretu visita Cascia, devota a Santa Rita

CASCIA (PERUGIA), 11 FEB - "Sono molto devota a Santa Rita, è la terza volta che vengo in visita a Cascia": a dirlo la commissaria europea per la politica regionale, Corina Creţu, che dopo aver reso omaggio a quello che resta della basilica di San Benedetto di Norcia, è giunta nell'altro centro umbro colpito dal sisma. È stata accolta dal sindaco Gino Emili e dal rettore del santuario di Santa Rita, Padre Bernardino, al quale la commissaria ha mostrato un piccolo libro con la storia della Santa. Per Cretu, a Cascia c'è stato anche il pranzo a base di prodotti tipici locali: antipasto aperitivo con salumi della Valnerina, stringozzi con ricotta e pancetta croccante, maialino arrosto e dolci di carnevale. Poi la preghiera davanti all'urna con le spoglie della santa.