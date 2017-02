Università: terzo giorno manifestazioni

BOLOGNA, 11 FEB - Nuovo giorno di mobilitazione in zona universitaria a Bologna. Alcune centinaia di manifestanti del Collettivo universitario autonomo e di altre realtà antagoniste sono tornate a darsi appuntamento in Piazza Verdi, centro della zona universitaria di Bologna. Il corteo è quindi partito, dietro un furgoncino con casse e lo striscione "Contro la Bologna della repressione e dell'austerità" verso via Indipendenza. Prima della partenza alcuni rappresentanti del Cua, parlando con i giornalisti, hanno lanciato un appello a iniziative di solidarietà in tutti gli atenei italiani per giovedì e hanno ricordato il comunicato della Flc Cgil che definiva grave la scelta di far intervenire la polizia giovedì scorso all'interno dell'ateneo. Circa la posizione della procura - che ha chiesto e ottenuto i domiciliari per due dei fermati durante la manifestazione di ieri e che sta valutando l'ipotesi di reati associativi - questa viene definita come un'assoluta provocazione.