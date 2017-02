Diventa nonno, sindaco esce da arresti

RIMINI, 12 FEB - Il sindaco di Morciano, Claudio Battazza (Pd), agli arresti domiciliari dal 3 febbraio, ha ottenuto un permesso speciale dal giudice per uscire di casa e fare visita alla sua nipotina, nata nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Infermi di Rimini. Il permesso, si legge sul Carlino, gli è stato accordato dal gip Vinicio Cantarini ieri e oggi, proprio in ragione della particolare circostanza. La bimba è stata data alla luce dalla figlia di Battazza. Il primo cittadino, che ha rassegnato le dimissioni non appena gli è stato notificato il provvedimento, è accusato di aver messo a bilancio una falsa sponsorizzazione di quasi 400mila euro, concessa dalla società Rinnovamento Ghigi, per lo svolgimento di una tradizionale manifestazione.