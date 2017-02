Incide suo nome su Colosseo,denunciata

ROMA, 12 FEB - Ha inciso il suo nome ieri pomeriggio su un pilastro del Colosseo. Per questo motivo una turista francese di 45 anni è stata denunciata dai carabinieri della compagnia piazza Dante per danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico e artistico. Secondo quanto si è appreso, la donna è stata bloccata dopo che aveva inciso, forse con una moneta, la scritta "Sabrina 2017" su un pilastro forense della struttura archeologica. Secondo quanto si è appreso, l'incisione è stata fatta sulla base di un'arcata nei pressi dell'ingresso visitatori. Per effettuarla la donna avrebbe utilizzato una monetina storica. A quanto ricostruito, la turista era in compagnia della figlia minorenne e di due nipoti maggiorenni ed era entrata all'Anfiteatro Flavio da visitatrice.