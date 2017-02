Liceale molestata, Sala: vigilare di più

RHO-PERO (MILANO), 12 FEB - "Abbiamo il dovere di vigilare di più. Ne parlerò anche con il presidente della Regione, Maroni, perché ovviamente i mezzi di trasporto sono in parte cittadini, in parte sono regionali. Bisogna fare di più". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interpellato sul caso della studentessa che ha denunciato di essere stata molestata su un treno della linea per Mortara. "Poi - ha aggiunto il sindaco a margine dell'inaugurazione del TheMicam, la fiera del settore calzaturiero - colgo l'occasione per lanciare un invito a tutti: di stare molto attenti ai social, perché in certi casi possono portare a incontro sgraditi".