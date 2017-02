Mamma accoltella figlio e si suicida

TORINO, 12 FEB - Tragedia famigliare questa mattina a Torino. Una mamma ha accoltellato il figlio di pochi anni, ferendolo sembra in modo non grave, e poi si è tolta la vita lanciandosi dal balcone di casa. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. E' accaduto in via Bologna, nel popolare quartiere Barriera di Milano. In casa, al momento della tragedia, ci sarebbe stato anche il marito e l'altro figlio. Sul posto è intervenuta la polizia.