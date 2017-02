Omicidio in Ogliastra: è caccia all'uomo

NUORO, 12 FEB - E' prevista per domani pomeriggio, nell'ospedale di Lanusei, l'autopsia sul cadavere di Pietro Roberto Fragata, il tabaccaio di 46 anni, ucciso ieri mattina ad Arzana, in Ogliastra, mentre con la sua Fiat Panda si stava recando nel suo negozio. Sarà l'anatomopatologo Roberto Marcialis, che questa mattina ha ricevuto l'incarico dal sostituto procuratore di Lanusei che coordina le indagini, Luisa D'Innella, a ricostruire con certezza la dinamica del delitto. Fragata, secondo un primo esame dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro, che seguono le indagini, è stato raggiunto da cinque colpi di fucile cal.12 mentre percorreva la salita di via Marco Polo, l'ultimo, il colpo di grazia, lo ha raggiunto in pieno volto. Da ieri mattina ad Arzana è caccia all'uomo per individuare il killer di Fragata, anche se gli inquirenti non escludono che possa essere più di uno.