Pericolo valanghe sulle Alpi Occidentali

ROMA, 12 FEB - Un rischio valanghe di grado 4, cioè forte, viene segnalato sulle Alpi occidentali, in particolare sulle Marittime, sulle Liguri e sulle Cozie del cuneese, dove a causa delle ultime abbondanti precipitazioni il manto nevoso risulta debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii, per cui sono possibili sia valanghe spontanee sia provocate, di medie ma anche di grandi dimensioni. Intanto resta "elevato" il pericolo di valanghe nelle Marche, aggravato da numerosi smottamenti che hanno interessato varie zone del versante marchigiano dei Monti della Laga. La tregua dal maltempo ha portato a un innalzamento delle temperature e allo scioglimento del manto nevoso e, con le piogge dei giorni scorsi, al verificarsi di numerosi movimenti franosi. Le stesse criticità riguardano il teramano, in particolare il Comune di Valle Castellana. Il maltempo sta colpendo anche la Sardegna, dove è previsto l'arrivo di venti forti e mareggiate.