Crolla parte carro a Follonica, 3 feriti

FOLLONICA (GROSSETO), 12 FEB - La parte superiore di un carro allegorico del rione Cassarello di Follonica (Grosseto) si è staccata durante la sfilata della prima giornata del carnevale e ha travolto alcune persone. Secondo le prime informazioni i feriti sarebbero tre, uno dei quali è rimasto sotto la figura allegorica crollata dal carro. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai vigili del fuoco intervenuti per recuperare il ferito e mettere in sicurezza il carro, anche i carabinieri e il 118.