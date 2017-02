Minori violentate, interrogatorio 19enne

NUORO, 12 FEB - Potrà raccontare cosa effettivamente è accaduto fra lui e le due minorenni, e spiegare la sua posizione, se lo vorrà, in merito alle gravi accuse avanzate nei suoi confronti. E' previsto, infatti, per domani l'interrogatorio di garanzia del giovane nuorese, di 19 anni, arrestato sabato dalla Polizia per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti ai danni di due ragazze minori. Il Gip del tribunale di Nuoro, Claudio Cozzella, sentirà l'indagato in carcere dove è stato rinchiuso su richiesta del pm Giorgio Bocciarelli. Per il giovane accuse pesanti: la violenza sessuale perpetrata su una delle due minorenni, reato che si sarebbe consumato in uno stabile disabitato della città. Ma il 19enne dovrà inoltre rispondere al magistrato delle sevizie, anche con una grattugia da cucina e con una sostanza acida corrosiva, sulle due ragazze. Una situazione che da mesi era stata seguita dai Servizi sociali della città e che è venuta alla luce dopo che le due ragazze hanno deciso di raccontare quanto era avvenuto.