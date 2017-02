Nomina fratello, Marra pronto a parlare

ROMA, 10 FEB - Dopo Salvatore Romeo, sarà l'ex capo del personale capitolino, Raffaele Marra a essere interrogato dai magistrati, agli inizi della prossima settimana, con ogni probabilità martedì. Un atto istruttorio che contribuirà a far luce sulla vicenda della promozione di suo fratello Renato a responsabile della direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio, per la quale Marra è indagato per abuso di ufficio, in concorso con la sindaca Raggi. L'interrogatorio avverrà in una saletta del carcere di Regina Coeli dove Marra è detenuto dal 16 dicembre scorso per un'altra vicenda giudiziaria in cui i pm di piazzale Clodio gli contestano il reato di corruzione con l'immobiliarista Sergio Scarpellini. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire i passaggi che hanno portato alla nomina del fratello, un provvedimento che porta le firme del sindaco e dello stesso Marra. La promozione fece scattare un aumento di stipendio di 20mila euro per Marra senior rispetto al ruolo di vicecapo dei vigili urbani che ricopriva in precedenza.