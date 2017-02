Jihadisti, Tribunale Bolzano off limits

BOLZANO, 13 FEB - Il Tribunale di Bolzano è off limits per il processo d'appello per quattro presunti Jihadisti, arrestati nell'autunno del 2015 durante una retata a Merano. I quattro, condannati in primo grado a Trento a pene tra i quattro e i sei anni, attualmente sono detenuti nel carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro. In piazza Tribunale, decine e decine di poliziotti controllano gli accessi all'edificio, mentre, il primo piano, dove si trovano le aule, non è accessibile per i cronisti.