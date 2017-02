Papa: rodersi fegato divide anche Chiesa

CITTA' DEL VATICANO, 13 FEB - La distruzione delle famiglie e dei popoli inizia dalle piccole gelosie e invidie, bisogna fermare all'inizio i risentimenti che cancellano la fratellanza: è quanto ha detto il Papa nella Messa del mattino a Casa Santa Marta sottolineando che "il risentimento non è cristiano". Un piccolo risentimento "cresce, cresce l'inimicizia e finisce male. Sempre. Io mi distacco da mio fratello, questo non è mio fratello, questo è un nemico, questo deve essere distrutto, cacciato via ... e così si distrugge la gente, così le inimicizie distruggono famiglie, popoli, tutto! Quel rodersi il fegato, sempre ossessionato con quello", ha detto il Papa partendo dalla lettura odierna di Caino e Abele. "Anche nei nostri presbiteri, nei nostri collegi episcopali: quante spaccature - ha detto Papa Francesco - incominciano così! Ma perché a questo hanno dato quella sede e non a me? E perché questo? E ... piccole cosine ... spaccature ... Si distrugge la fratellanza".