Udienza al Riesame per leader Si Cobas

BOLOGNA, 13 FEB - Udienza al tribunale del Riesame di Bologna per il coordinatore nazionale del sindacato Si Cobas Aldo Milani, indagato per concorso in estorsione in un'inchiesta della Procura di Modena. Milani, difeso dall'avvocato Marina Prosperi, ha fatto ricorso contro l'obbligo di dimora disposto dal Gip di Modena il 28 gennaio. Il leader sindacale, insieme a Danilo Piccinini, mediatore tra i lavoratori e l'azienda Levoni Modena - attualmente ai domiciliari - è accusato di aver preteso un pagamento in cambio del blocco delle proteste sindacali. Fuori dal palazzo di giustizia di Bologna sono presenti alcune decine di manifestanti dei Si Cobas, in solidarietà a Milani. A presidio dell'ingresso, Polizia e Carabinieri con i blindati. La decisione dei giudici è attesa nei prossimi giorni.