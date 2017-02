Carabinieri fermano furgone con arsenale

NAPOLI, 13 FEB - Un vero e proprio arsenale, composto da kalashnikov, fucili, pistole, cartucce e giubbotti antiproiettile, è stato scoperto dai carabinieri su un furgone bloccato dopo un inseguimento scattato a Casoria (Napoli). I militari, durante i controlli in via Pietro Nenni, si sono insospettiti quando hanno notato il furgone rallentare per cercare una strada alternativa ed evitare la pattuglia. Malgrado l'alt il conducente ha accelerato dandosi alla fuga. È stato inseguito, fin a quando, in via Salierno, ha abbandonato il veicolo fuggendo a piedi nelle campagne. Il furgone è risultato frutto di una rapina avvenuta a Orta di Atella (Caserta) nel dicembre 2016. Nel vano di carico sono stati trovati 3 borsoni in tessuto mimetico contenenti una mitraglietta "Uzi", 2 fucili mitragliatori kalashnikov, una semiautomatica con matricola abrasa, un fucile a pompa, 4 giubbotti antiproiettile, 60 cartucce per Kalashnikov, una quarantina di cartucce 9x21 e 3 calibro 12.