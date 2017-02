Pagano,no equazione immigrati-terroristi

NAPOLI, 13 FEB - "Nessuna equazione tra immigrati e terroristi". Lo sottolinea il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, incontrando i giornalisti. "Anche in Puglia - da dove proviene Pagano, essendo stata la Prefettura di Bari il suo ultimo incarico - c'erano queste preoccupazioni, trattandosi di una terra di passaggio. Ma parliamo di numeri assolutamente ridicoli. L'attenzione è massima a livello nazionale ma non dobbiamo assolutamente sovrapporre questi fenomeni". Secondo il prefetto "purtroppo non esiste un territorio a rischio zero, teniamo gli occhi bene aperti. I successi raggiunti su questo fronte ci dicono che non si sottovaluta nulla".