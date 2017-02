Pm Torino, nuove accuse a Yesmoke

TORINO, 13 FEB - Nuove accuse al processo contro Yesmoke, la società di Settimo Torinese produttrice di sigarette 'made in Italy' sospettata dalla guardia di finanza di essere la protagonista di una frode delle norme fiscali e doganali. Il pm Marco Gianoglio ha mosso altre due contestazioni per episodi emersi nel dibattimento. La prima è legata alla cessione (definita "simulata") di un carico in Svezia: è il caso di un camion che venne controllato il 31 gennaio 2014 in Germania. La seconda, a uno dei sette imputati, è il concorso in corruzione per avere "dato o promesso denaro o altra utilità" a dipendenti delle dogane in Bulgaria fra il 2012 e il 2013. "Siamo vittime - hanno detto dopo l'udienza alcuni imputati - delle manovre di qualcuno cui davamo fastidio. Ma siamo battaglieri e vinceremo". Uno dei fondatori, Carlo Messina, ha ribadito che a differenza di quanto afferma l'accusa Yesmoke vendeva anche in Corea del Nord: "Io sono persino iscritto al partito dei lavoratori nordcoreano. L'unico italiano".