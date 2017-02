Concerto Nyman per scuole Norcia-Cascia

ROMA, 13 FEB - Un concerto di Michael Nyman - pianista e compositore, noto per la colonna sonora di 'Lezioni di piano', film vincitore di 3 premi Oscar - a favore della Fondazione Francesca Rava in aiuto ai bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto: si terrà l'8 marzo all'Unicredit Pavilion a Milano. L'intero ricavato del concerto sarà devoluto a finanziare la realizzazione di cinque scuole, tre a Norcia e due a Cascia, replicando l'esperienza maturata ad Arquata del Tronto. Dopo le scosse di agosto e di ottobre, oggi gli studenti di Norcia condividono a rotazione un unico edificio scolastico, per questo si lavora contro il tempo: dopo i sopralluoghi e le verifiche tecniche, i lavori sono iniziati con lo scavo delle fondamenta, seguirà poi l'innalzamento della struttura, la conclusione dei lavori è prevista nel mese di marzo. La Fondazione Rava sta realizzando il progetto con la regia della Protezione Civile Umbria, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-Missione Edilizia Scolastica e Miur.