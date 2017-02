Telecamera puntata lavoratore, denuncia

MODENA, 13 FEB - Il titolare di autolavaggio di Sassuolo, un italiano di 36 anni, è stato denunciato dai carabinieri perché dopo un controllo all'interno della struttura, una delle telecamere presenti, e gestite dall'uomo, è risultata essere puntata su un dipendente, mentre altre erano invece a norma. All'uomo è stata notificata una sanzione amministrativa da oltre cinquemila euro, ma anche una denuncia per la violazioni in materia di privacy e non corretto utilizzo del dispositivo. Il dipendente ripreso, poi, era al lavoro 'in nero', si tratta dell'addetto alla pulizia delle auto dei clienti. Per questa ragione è stata decisa anche la sospensione dell'attività, fino a quando il lavoratore non sarà regolarizzato.