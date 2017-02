Ragazzo si uccide durante perquisizione

GENOVA, 13 FEB - Tragedia nel primo pomeriggio a Lavagna dove un ragazzo di 16 anni si è gettato dal balcone di casa mentre nell'abitazione era in corso una perquisizione della Guardia di Finanza. In quel momento nell'abitazione era presente la madre. Secondo quanto appreso il sedicenne, incensurato, si è gettato dal balcone di casa dopo avere ammesso alla Guardia di Finanza di possedere 10 grammi di hashish. Il giovane aveva confessato ai militari di possedere lo stupefacente a casa dopo essere stato fermato per un banale controllo di routine all'uscita del liceo. Soccorso ancora in vita, il ragazzo è morto mentre stava per essere trasferito in elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova. L'episodio ha suscitato sgomento nella cittadina ligure dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta.