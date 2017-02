Calcio: Daspo per 12 ultras Venezia

(ANSA)- VENEZIA,13 FEB -Il Questore di Venezia, Angelo Sanna, ha firmato 12 Daspo (da 1 a 5 anni) nei confronti di altrettanti ultras del Venezia per l'aggressione ad alcuni tifosi del Parma, il 29 gennaio.Gli incidenti erano avvenuti in due diverswe fasi, nel centro della città,lontano dallo stadio del Venezia. Nelle aggressioni erano rimasti feriti 2 tifosi parmensi. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata,lesioni aggravate in concorso. La mano è stata 'pesante' specie per il presunto capo ultrà,con alle spalle altri 3 Daspo e precedenti penali:5 anni di divieto dagli stadi, un anno in meno per altri 2 indagati,per altri 3 il provvedimento si è fermato a 3 anni; per 2 invece il Daspo sarà di un anno. Per tutti costoro c'è anche l'obbligo di firma, misura invece esclusa per gli ultimi 5 ultras per i quali il provvedimento durerà 2 anni."Le aggressioni -ha detto Sanna- non sono avvenute tra le opposte tifoserie allo stadio, neache in un momento di eccitazione per un fatto sportivo: è stato un killeraggio preventivato".