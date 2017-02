Spaccio cocaina in Palermo bene,arresti

PALERMO, 14 FEB - Un'operazione antidroga della polizia ha smantellato una rete di spacciatori che, secondo le indagini, riforniva di cocaina professionisti della 'Palermo bene'. Agenti della squadra mobile hanno arrestato cinque persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Guglielmo Nicastro, su richiesta del sostituto procuratore Maurizio Agnello. L'operazione è stata denominata 'H24' perché i pusher erano in azione '24 ore su 24' grazie a cellulari sempre accesi con numeri 'dedicati' ad acquirenti facoltosi. I presunti componenti dei due gruppi si alternavano con turni di lavoro scanditi dal passaggio del 'telefonino di servizio' sul quale venivano contattati da 'clienti'. In due mesi di indagine sono state annotate oltre 35mila chiamate da parte di circa 700 acquirenti. Il giro d'affari, calcolato sul numero medio di consegne giornaliere, raggiunge complessivamente il quantitativo di 2 chili di cocaina per un valore di circa 300 mila euro.