Video hard 16enne diffuso su whatsapp

CAGLIARI, 14 FEB - Hanno diffuso il video di una adolescente 16enne, mentre amoreggia con un amico, su whatsapp e nel giro di due settimane il filmato è diventato virale e lei è stata bersagliata di insulti, volgarità e minacce. Vittima dell'episodio, su cui indaga la Polizia postale di Cagliari, una ragazzina residente nel cagliaritano. I genitori, come anticipato dal quotidiano L'Unione Sarda, hanno presentato una formale denuncia. Le indagini della Polpost sono iniziate in seguito ad una segnalazione ricevuta dall'Ifos l'Istituto di Formazione settore psico socio-sanitario. Luca Pisano, direttore dell'istituto e componente dell'Osservatorio sul Cybercrime ha pubblicato su Fb un appello: "Urgente (diffusione virale video pedopornografico). Avviso per i genitori di Cagliari e hinterland. Da una segnalazione che mi è pervenuta risulta che un video (pedo) pornografico, in cui è visibile e riconoscibile una ragazzina (16 anni) di Cagliari, è persistentemente diffuso da numerosi ragazzi e ragazze tramite Whatsapp".