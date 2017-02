Diana-Ippolito, amore a prova terremoto

NORCIA (PERUGIA), 14 FEB - Un amore a prova di terremoti. "Questo è il terzo che ci butta fuori di casa, dopo quelli del 1971 e del 1979. Però non ci arrendiamo e malgrado la nostra età, faremo di tutto per tornare nella nostra casa di Norcia": a raccontare la loro storia nel giorno di San Valentino sono Ippolito Chiaverini e Diana Gentili, sposati da 53 anni. "Ci siamo conosciuti nel 1960, io arrivavo da Roccaraso", racconta all'ANSA Ippolito, 80 anni. "Nel 1971 eravamo in un appartamento in affitto - ricorda - e fu lesionato al punto che fummo costretti ad andare a vivere per un po' nelle tende". Arriva poi il '79 e Norcia viene pesantemente ancora colpita. Ancora una ricostruzione e la speranza di non dover mai più vivere una cosa del genere. "Invece, adesso che siamo anziani - dice la coppia - ci ritroviamo in albergo". Ma lui e Diana non si perdono d'animo e alle giovani coppie che hanno perso tutto dicono: "non abbiate paura, fatevi forza l'uno con l'altra e tornerete ad essere felici".