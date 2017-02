Rubate ostie, parroco 'è satanismo?'

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 14 FEB - Un furto sacrilego è stato compiuto nella chiesa di San Rocco a Isola Capo Rizzuto. A renderlo noto è stato il parroco di Isola Don Edoardo Scordio in una nota della Misericordia, evidenziando che, "stranamente, sono stati prelevati soltanto il calice sacro, le chiavi del tabernacolo e l'eucarestia consacrate". "Cosa c'è dietro?", si è chiesta la Misericordia definendo il fatto "preoccupante e, soprattutto, inquietante". "Potrebbe trattarsi di semplice ragazzata - prosegue la nota - oppure, ipotesi ben più preoccupante, satanismo". I ladri sono entrati dalla finestra del bagno e da qui in sacrestia. Dopo avere rubato l'eucarestia - circa un centinaio di ostie consacrate - i ladri hanno chiuso a chiave il tabernacolo portandole via. "Un fatto gravissimo - ha detto don Scordio - che apre a scenari allarmanti. Sono episodi che lasciano presagire la presenza di gruppi satanici". Il fatto è stato denunciato ai carabinieri e all'arcivescovo di Crotone Domenico Graziani.