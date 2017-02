Giovani uccisi: Pm, Cubeddu ha sparato

NUORO, 14 FEB - La Procura di Nuoro non ha dubbi: ad uccidere con tre fucilate lo studente di Orune, Gianluca Monni, l'8 maggio 2015 nella via principale del paese, mentre aspettava un pullman, è stato Alberto Cubeddu. Il sostituto procuratore Emanuela Porcu - subentrata al titolare dell'inchiesta Andrea Vacca, trasferito a Cagliari -lo ha scritto nero su bianco sull' avviso di conclusione delle indagini a carico del 21enne di Ozieri, per il quale il magistrato si appresta a chiedere il rinvio a giudizio con l'accusa di duplice omicidio volontario premeditato. Una svolta che mette però in contrasto due tesi accusatorie: da una parte la Procura barbaricina che inchioda Cubeddu sulla scorta di nuove testimonianze e inedite intercettazioni, dall'altra la Procura dei minori di Sassari che ha mandato a processo con rito immediato il cugino di Cubeddu, Paolo Enrico Pinna, 19enne ma minorenne all'epoca dei fatti, ritenuto esecutore materiale dell'omicidio.