Politecnico Torino invece oltre 50 mln

TORINO, 14 FEB - Il Politecnico di Torino è pronto a rispondere alle grandi sfide tecnologiche dell'industria 4.0. In campo mette investimenti superiori a 50 milioni di euro, mentre aumenta il numero dei docenti che arriva a quota mille, stesso livello del 2005. Così il rettore Marco Gilli presenta l'ateneo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno accademico, alla quale parteciperà il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. "Grazie alla nostra solida condizione economico-finanziaria - spiega Gilli - abbiamo potuto predisporre nel 2016 e nel 2017 due bilanci ambiziosi, che contemplano ingenti investimenti per elevare la qualità della formazione e della ricerca scientifica, potenziare le infrastrutture, rafforzare le politiche di trasferimento tecnologico e soprattutto per valorizzare il capitale umano". Il rettore ha sottolineato l'aumento della qualità degli studenti iscritti al Politecnico e il nuovo modo di fare attività di ricerca attraverso sei centri interdisciplinari.