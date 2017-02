Museo Diocesano intitolato a Martini

MILANO, 14 FEB - Domani l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, parteciperà alla cerimonia di dedicazione del Museo Diocesano al cardinale Carlo Maria Martini, in occasione dell'anniversario della sua nascita. Scola svelerà l'epigrafe, una targa marmorea appositamente realizzata e donata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, che sarà collocata accanto al nuovo ingresso situato nel primo chiostro di Sant'Eustorgio, con accesso dal sagrato della basilica. Il Museo Diocesano fu inaugurato dal cardinale Martini, allora arcivescovo di Milano, il 5 novembre 2001. "La dedicazione a Martini del Museo - ha spiegato Scola - è sembrata la scelta, oltre che più ragionevole, più significativa, non solo perché il Museo è nato da un'idea proposta con forza da Martini, che iniziò a dare vita a questo luogo portando qui alcune delle tele della quadreria dell' episcopio per metterle a disposizione di tutti, ma anche per rendere omaggio alla poliedricità della sua figura, che sapeva interloquire con tutti i mondi della cultura".