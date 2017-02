71enne muore sul lavoro a Parma

PARMA, 14 FEB - Un operaio di 71 anni, Luigi Lepiani, ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Castellaro di Sala Baganza, paese della provincia di Parma. L'uomo era sul tetto di un magazzino per effettuare un sopralluogo quando la struttura ha ceduto ed è precipitato da un'altezza di circa sei metri. L'operaio è stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi trasportato dal 118 al Maggiore di Parma. Qui però è spirato attorno alle 13 dopo essere stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Ora indagano sulla tragedia i Carabinieri e la Medicina del Lavoro. La tragedia di oggi segue di 24 ore un incidente del tutto analogo avvenuto ieri mattina in un capannone di Parma. Qui a perdere la vita, sempre per il cedimento del tetto che stava ispezionando, era stato Antonio Ilariuzzi, artigiano lattoniere di 51 anni.