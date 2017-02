Sfregiata con acido, operata all'occhio

RIMINI, 14 FEB - È durato circa due ore e mezzo l'intervento all'occhio sinistro al quale è stata sottoposta Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido dal suo ex compagno il 10 gennaio scorso. L'operazione, eseguita dall'équipe guidata da Giuseppe Gaiba (direttore dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale di Faenza) è riuscita bene ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se Gessica recupererà la vista dall'occhio. La giovane è già stata operata due volte al volto, per ricostruire la pelle danneggiata dall'acido. Alcuni giorni fa, Gessica ha postato su Facebook un video in cui, dal letto dell'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata, ringrazia tutte le persone che le stanno vicino in questo momento.