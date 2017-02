Porto Torres, rapina con ostaggi

PORTO TORRES, 15 FEB - Clamorosa rapina ieri sera a Porto Torres in un laboratorio orafo di via Manzoni. Due malviventi armati di pistola, di cui uno travisato con un passamontagna e l'altro con un casco, hanno fatto irruzione nel locale poco prima della chiusura. Hanno minacciato i presenti e rinchiuso in uno stanzino di servizio la titolare, Elena Puggioni, il marito e due clienti. I due rapinatori sono quindi fuggiti con un bottino di 20mila euro in oggetti d'oro. I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del colpo che, stando ai primi accertamenti, parlavano con accento sardo. Gli inquirenti stanno anche analizzando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.