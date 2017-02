Amri voleva raggiungere donna in Sicilia

MILANO, 15 FEB - Anis Amri, il terrorista tunisino autore della strage di Berlino ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti a Sesto San Giovanni (Milano), probabilmente nella sua fuga avrebbe voluto raggiungere la Sicilia e, in particolare, Palermo dove era stato detenuto e dove aveva conosciuto una donna siciliana con cui aveva avuto una frequentazione. Donna che, sentita dagli investigatori, ha detto di non sapere nulla della fuga. E' l'ipotesi degli inquirenti milanesi.