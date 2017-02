Sevizie ad anziano per soldi, arrestato

PERUGIA, 15 FEB - E' accusato di avere seviziato per anni, dall'inizio del 2000 ad ora, un pensionato 80enne per estorcergli complessivamente circa 150 mila euro un etiope di 40 anni arrestato a Perugia dai carabinieri. Soldi - è emerso dall'indagine - destinati all'acquisto di auto e moto, ma anche per subentrare in una società poi fallita. Lo straniero era ospite da tempo nell'abitazione dell'uomo, una villetta isolata alla periferia di Perugia. Viveva in particolare nella mansarda che il pensionato, un ex docente universitario, gli aveva messo a disposizione. L'etiope è accusato di aver colpito con bastonate e schiaffi l'anziano. In un caso, nel dicembre scorso, lo aveva anche costretto a rimanere seduto su una sedia per oltre due ore picchiandolo con un mattarello per avere diecimila euro.