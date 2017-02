Guida senza patente, 6.000 euro di multa

BOLZANO, 15 FEB - Sei mila euro di multa per guida senza patente e assicurazione, come anche per una serie di altre violazioni amministrative: è il 'conto' presentato dalla polizia stradale di Bolzano ad un automobilista di 21 anni, fermato ieri sera per un controllo. Il bolzanino, pur non avendo al seguito un documento di identità, veniva comunque identificato dall'equipaggio intervenuto grazie alla consultazione dell'archivio delle carte di identità visionando la foto depositata all'atto del rilascio del documento. Da ulteriori accertamenti eseguiti consultando le banche dati in uso alle forze di polizia emergeva che il conducente, oltre ad avere alcuni precedenti di polizia, non aveva mai conseguito la patente di guida e che il veicolo era privo di copertura assicurativa e senza essere in regola con le periodiche revisioni. E' così scattato anche il sequestro amministrativo il veicolo.