Bombola gas esplode in negozio, 4 feriti

NOCERA TERINESE (CATANZARO), 15 FEB - Quattro donne sono rimaste ferite, una in modo grave, nell'esplosione di una bombola di gas avvenuta in una pasticceria a Nocera Terinese Marina, nel lametino. La più grave, figlia del titolare, è stata portata prima nell'ospedale di Catanzaro e poi, in eliambulanza, nel Centro grandi ustioni di Palermo. Le altre tre donne, clienti dell'esercizio che si trovavano all'interno, sono state ricoverate nell'ospedale di Lamezia Terme ma non sarebbero in gravi condizioni. Le quattro donne sono state investite dalla fiammata sprigionata dalla bombola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i medici del 118 oltre ai carabinieri per gli accertamenti del caso. Secondo quanto si è appreso, l'esplosione potrebbe essere stata provocata da un malfunzionamento della bombola. Schegge di vetro sono state scagliate a decine di metri dal locale. Sul posto si è recata anche il sindaco Fernanda Gigliotti.