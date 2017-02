Blitz carabinieri in sede Giunta Abruzzo

L'AQUILA, 16 FEB - Blitz dei carabinieri a palazzo Silone all'Aquila, sede della Giunta regionale. È in atto un sequestro di documenti relativo alla gara per l'affidamento della ricostruzione di palazzo Centi, sede della presidenza nel centro storico del capoluogo resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009. L'inchiesta è coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo abruzzese. I militari, secondo quanto appreso, hanno occupato l'intero settore Patrimonio. L'appalto pubblico da 13 milioni di euro, contraddistinto da molte lungaggini, cui hanno preso parte 29 grandi imprese edili, è stato aggiudicato alla ditta Edil Costruzioni Generali Srl di Isernia un ribasso del 35,017 per cento. Nei giorni scorsi l'amministrazione aveva dato l'ok alla congruità degli atti di gara, compreso il ribasso stesso.